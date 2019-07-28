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الكشف عن مصير 40 كويتياً فُقدوا منذ عهد صدام حسين

الكشف عن مصير 40 كويتياً فُقدوا منذ عهد صدام حسين
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (الرأي) الكويتية، مصير 40 كويتياً فُقدوا في العراق، منذ عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، مؤكدةً أن السلطات العراقية، اكتشفت مقبرة جماعية تضم رفات نحو 40 كويتياً، كانوا من الأسرى والمفقودين إبان الغزو العراقي للكويت في عهد صدام حسين.

وقال محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، إنه تم اكتشاف تلك المقبرة الجماعية، وواضح أنها تعود لأسرى كويتيين، أعدمهم النظام السابق في عهد صدام حسين، في بادية المحافظة جنوبي العراق، وفق الصحيفة.

وأوضح محافظ المثنى، أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حصلت على معلومات عن وجود مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية، أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من المقبرة.

وحسب الصحيفة، فإن المقبرة تقع في منطقة نائية تسمى "شيخية"، وتبعد عن مركز السماوة بنحو 70 كيلومتراً، مشيرةً إلى أن موقع المقبرة، التي عثر عليها في يونيو/ حزيران الماضي، يقع في "صحراء قاحلة"، وتضم رفاة نحو 48 شخصاً كويتيا من الأسرى والمفقودين.

وأعلن العراق في شباط/ فبراير الماضي عن تسلم الكويت نحو 300 رفات لأسرى أعدمهم النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي.

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