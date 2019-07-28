الاحتلال يُدمر جزءاً من مشروع سياحي قرب الموقع الأثري في سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جزءاً من مشروع سياحي، قرب الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، ودمرت جزءاً من مشروع سياحي، يهدف إلى إعادة تأهيل ساحة البيدر قرب الموقع الأثري، الذي يقع في مناطق مصنفة (ب)".



وأضاف: "إن قوات الاحتلال، جرفت ما أنجز من خلال المشروع الممول من قبل التعاون البلجيكي، بإدارة صندوق تطوير البلديات واللجان الوزارية المختصة".