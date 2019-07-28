الديمقراطية: تعيين رؤساء البلديات بـ "انتقائية" لا يفتح الطريق أمام الكفاءات





وأضافت: أن هذا التعيين ولا يفتح الطريق أمام الكفاءات المهنية لإيجاد حلول للمشاكل والقضايا العالقة التي تعاني منها البلديات، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل.



وطالبت الجبهة بانتخابات شاملة لكافة البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، مشددة على أن إجراء الانتخابات، يفتح الباب أمام صون مصالح المواطنين وتوفير الخدمات البلدية التي من شأنها أن تعزز من صمود أبناء شعبنا في معركته الوطنية، من أجل الخلاص من الاحتلال، وكسر الحصار والفوز بالحرية والاستقلال.

رام الله - دنيا الوطناعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعادة تشكيل البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة، وتعيين رؤسائها بطرق انتقائية، كما حدث في تعيين رئيس لبلدية غزة، لا تساهم في استنهاض وتطوير عمل البلديات والمجالس المحلية.