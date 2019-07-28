المهرجان الدولي لحقوق الإنسان... أيقونة حقوقية في ظل الحروب والانتهاكات





كيف كانت فكرة التأسيس للمهرجان؟





المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الإنسان بالرباط، مهرجان سينمائي متخصص في الأفلام الوثائقية التي تعالج تيمات حقوق الإنسان، تأسس سنة 2011 من طرف مجموعة من المناضلين آمنوا بأهمية الفيلم الوثائقي في النهوض بالحقوق والحريات لقضايا متداخلة تحتاج إلى توسع في النقاش من أجل التعايش بين الثقافات والحضارات ومناهضة الإرهاب والعنف وأحكام الإعدام والتعسف واستبداد السلطة وتفشي الفوارق الاجتماعية وانتهاك حقوق الأقليات والفئات المضطهدة وإظهار معاناتهم.





لقد آمن المؤسسون بأن هذا العمل لا يأتي إلا بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بعد التأسيس بطبيعة الحال لوعي معرفي وثقافي بأهمية هذه الحقوق، ويأتي الفيلم الوثائقي في صياغة هذا المشروع كإحدى الوسائل وآليات التعريف على المعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ومعرفة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.









ماهي فكرة الدورة الثامنة وماهي وأهدافها ونتائجها؟





أهم ماميز فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لوثائقي حقوق الإنسان التي انعقدت بالرباط عاصمة المغرب تحت شعار السينما لغتنا المشتركة أيام 28 -29-30 يونيو 2019، والتي ترأسها المخرج الفلسطيني الدانمركي ماهر حشاش وتأطرت أهدافها ضمن الأهداف العامة التي يسعى إليها المهرجان مند دوراته الأولى ،التي هي المساهة في إشاعة حقوق الانسان والحريات هو الاحتفاء بدولة فلسطين القضية الأم والقضية المركزية وتشريف الدورة بحمل اسم القائد الشهيد ياسر عرفات.





لقد عرفت الدورة التي تم تنظيمها من طرف مركز الجنوب للفن السابع وتعاون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة القدس وشراكة المركز السينمائي المغربي مشاركة خمسة عشر دولة من بينها المغرب، فلسطين، فرنسا، فلندا، لبنان، أوكرنيا، ايطاليا، مصر، تونس، العراق، سوريا، بريطانيا، السينيغال، موريتانيا، الجزائر والإمارات ،كما عرفت حضور مكثف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وحقوقيين من المغرب وخارجه على رأسهم سفراء دولة فلسطين وفلندا وصربياوالبرغواي والاردن الاستاذ جمال الشوبكي ووزير هيئة الأسرى والمحررين الاستاذ قدري ابو بكر. والمدير العام لمكتب ICFT UNESCO بالاضافةعدد من شخصيات وازنة فلسطينية.





وتوجت دورة المهرجان بحراز فيلم (دياب) لمازن الشربيني من بريطانيا الجائزة الاولى وجائزة اليونيسكو أما الجائزة الثانية احرزها المخرج السينغالي الفرنسي توماس جراند عن فيله poisson وذهبت الجائزة الثالثة جائزة لجنة التحكيم وجائزة الجمهور للمخرج الفلسطيني حمادة حمادة عن فيلمه الباص ١٧.





وانتقيت الأفلام بعناية فائقة من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من رئيس لجنة التحكيم المخرج والمنتج الفرنسي اودي رووس Ody Roos والمخرجة والممثلة الدنماركية من أصول مصرية أماني ترك Amany Turk والمخرج والمصور الإيطالي أرريجو باربجليو Arrigo Barbaglio ، والأستاذ جورج دوبون Georges Dupont مدير مكتب ICFT UNESCO





وكذلك كرم المهرجان المخرج المصري عبد العزيز الجمل ومن المغرب الاستاذ لحسن الشطيبي والأستاذ خالد السفياني والأستاذ بنجلون الأندلسي والسفير السابق المصور السلوفنيDAMJAN Prelovsek .





هل كان من معيقات تواجهكم في تنظيم المهرجان، وما هي الإيجابيات والسلبيات التي كانت في هذه الدورة؟





بدون شك فالدورات الأولى حملت كثيراً من التحدي وكثيراً من التعب، لكن مع هذا الجهد والتعب كانت هناك بهجة ووهج لأنك تقدم شيئا تأمن به وغير مسبوق في الموطن الدي تأسس به المهرجان وهي منطقة كلميم بوابة الصحراء مع توالي الدورات ونقل المهرجان للعاصمة الرباط أصبح الأمر سهلاً لتواجد بنيات وهياكل استقبال متنوعة ومطارات دولية قريبة كدلك مع مرور الدورات اكتسبنا خبرة واستفدنا من التراكم وأصبح معنا مخططات على الأوراق وخبرة ثماني سنوات ورصيد وأشياء كثيرة تبني عليها مع حرصنا مع كل دورة على التنظيم بنفس الوهج والحماسة الموجودة في الدورة الأولى.







لايمكن أن نسميها سلبيات ولكنها صعوبات تتعلق بالظرفية العامة التي تمر منها القضية الفلسطينية والتكالب عليها، لقد اخترنا توجهنا المنحاز لحقوق الانسان وقضايانا الإنسانية لم نهتم أو نبالي بانسحاب مستشهرين وداعمين للمهرجان في آخر لحظة دون الوفاء بالتزاماتهم عند علمهم بان الدورة ستخصص لفلسطين.





لقد تدبرنا الدورة بالخطط البديلة دون ان تتاثر الاهداف المسطرة





أنا لا أتصورأنه يوجد مهرجان سينمائي باستثناء التي لها سبعين سنة مثل كان وطورنطو وفينيزيا والتي لها مستقبل فاعل على السينما العالمية وهناك مهرجانات قليلة بدأت مند حوالي عشرين إلى ثلاثين سنة استطاعت ان تكون لها مكانة مثل مهرجان أوطاوا وساندوس وبوسان حيث تتواجد سوق للسينما العالمية وهناك مهرجانات قليلة بدأت مند حوالي عشرين الى ثلاثين سنة استطاعت ان تكون لها مكانة مثل مهرجان اوطاوا وساندوس وبوسان حيث تتواجد سوق للسينما العالمية وصناعة سينمائية مهمة في المقابل ومع الأسف الشديد نحن في العالم العربي كله، في الحساب الاقتصادي والسينمائي لا نشكل إلا جزء بسيط لكن مع دلك فهناك مهرجانات عربية استطاعت ان تكون لها مكانة واعتقد أن المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الإنسان بالرباط له القوة والطاقة ومدعوما من طرف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهي هيئة لها حضور قوي لذلك باستطاعته ان يكون مهرجانا مشهورا عالميا وله قوة استقطاب دولية ليس من الدورة الثامنة فقط بل مند الدورات الأولى.







لاحظنا تميز ونوعية في طبيعة اللجان المحكمة خبراء ودول مختلفة كيف يتم اختيار اللجان المحكمة للأفلام والمعايير وهل يوجد محاباه في اختيار الافلام؟





تعتبر لجان التحكيم، سواء لجان الاختيار الأولي او المسابقة الرسمية في دورات المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الإنسان بالرباط (عين) تشاهد وتحلل وتقيم الأفلام الوثائقية المشاركة، من خلال معايير وأسس فنية وحقوقية بعيدة عن أية مجاملة، وتمنح الجوائز لفروع مختلفة أهمها (الإخراج، السيناريو، الموضوع) والتي تدفع إلى المنافسة في الإبداع، ما يزيد من ثراء السينما الوثائقية بأعمال متميزة، تصنع للمهرجان قيمته وتعلي من شأن الفن السابع صناعة وفنا وانجازا، وتبرر لجان التحكيم في تقارير تقدم في حفل إعلان النتائج سبب فوز هذه الأعمال الوثائقية، وما الذي دفعها لإعطاء أفلام دون أخرى جوائزها الأمر قد يبدو سهلا، لكن ، بخلاف الواقع أن المناقشات التي تستمر لساعات كي تحسم الأسماء الفائزة في وقت صعب، يزيد من صعوبته تنوع ثقافة أعضاء اللجان وجنسياته ومدارسهم ومذاهبهم ،لذلك تحرص إدارة المهرجان كل سنة لوضع لائحة مسبقا وقبل شهور من موعد الدورة للجان التحكيم تفاديا للعشوائية في اختيارها، بالتركيز على المخرجين ممن لهم رصيد فني وخبرة تجعله في درجة محكم، وكذلك الحرص ان تضم اللجان أصحاب الخبرة (الناقد وكاتب السيناريو والمصور السينمائي والمونتير ومهندس الديكور والإضاءة ومبدع الموسيقى التصويرية ومؤثرات الصوت والصورة والحقوقيين).





في الدورة الثامنة أي الأفلام أثرت بك وشعرت بحالة انسانية وظلم يقع على تلك القصة، تحدث لنا عن نموذج لفلم أثر بك خلال الدورات الثمانية؟





بالتأكيد كل الأفلام التي يتم اختيارها وفي جميع الدورات سواء للبانوراما أو المسابقة الرسمية، هي روائع سينمائية بدرجات متفاوتة وقد يكون التفاوت في قيمتها السينمائية وخاصة حينما تكون بدون سيناريو مسبق في لحظات تاريخية لا تستطيع الذاكرة الإنسانية ان تحفظها بكل تفاصيلها كنموذج الثورات العربية والقضية الفلسطينية، والمثير أن يكون عدداً ممن رأيناهم بتلك الأفلام غادرونا لدار البقاء ومهم جداً عرض أفلامهم لتحقيق الإنصاف والعدالة الانتقالية.





وختم الأستاذ (غزة) الحوار باجابته عن سؤال ما إذا كان الدور كحقوقيين ينتهي بانتهاء كل دورة أم يسعى الحقوقيون لرفع دعوة ضد منتهكين حقوق الانسان:





ما يميز المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الإنسان بالرباط انه يتجاوز عرض المشاكل القائمة في العالم عبر الافلام المشاركة خلال أيام المهرجان الى المساهمة ليس كهيئة حقوقية منظمة للمهرجان فقط بل يسعى كل عام لتوسيع تعبئة قطاع واسع من الناس على بدأ التفكير في كيفية انتقالهم من مجال التلقي السلبي إلى دائرة الفعل الايجابي من خلال المساعدة بمختلف الطرق للناس الاخرين الذين يعانون خروقات حقوق الانسان باي مكان عبر الدعم المعنوي المادي او المساعدات الانسانية او تنظيم المبادرات.





رام الله - دنيا الوطنفي ظل ما نعيشه من واقع يغيب عنه أدنى مقومات حقوق الإنسان، وتنتشر فيه الانتهاكات والحروب، كان المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الإنسان بالرباط، والذي تم عرض من خلاله نماذج لقصص إنسانية مميزة، وللوقوف على حيثيات المهرجان كان الحوار مع المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ (نبيل غزة)من هنا اتفق المؤسسون للمهرجان على أهمية الفيلم الوثائقي بصفة خاصة (ودور الصورة بصفة عامة) التي تصور الواقع والحقيقة وتعرفنا بالماضي وتصور لنا الحاضر وتصلح لنا الأخطاء لنبني مستقبلا سليما. على اعتبارأن الأفلام الوثائقية التي تهتم بحقوق الإنسان تملك مقومات قد لا تمتلكها أنواع أخرى من أشكال الإعلام المختلفة، لأنها توثِّق شهادات حية للناس،ولها تأثير على سلوك الأفراد بإظهارها واقع ما يحدث، والعواقب المترتبة على أفعال بعض المنتهكين لحقوق البشر.كما كرم المهرجان هذه الدورة الشهيد ياسر عرفات والتي تسلمها وزير هيئة الأسرى والمحررين الاستاذ قدري ابو بكر وجائزة التميز للمرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان في جنيف والتي تسلمتها مدير المركز الأستاذة ندى نبيل.كم عدد الدورات التي ترأستها منذ الفكرة وهل لا زلتم تطمحون للتطوير والوصول للعالمية في النوعية والرسالة تحدث لنا عن ذلك؟