طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الاثنين، سيكون للمتبقين من الحافلات الثالثة والرابعة والخامسة حتى الرقم (90) من كشف (7/21).

وشددت الوزارة، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً عند الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت المواطنين، بإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهمة، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.