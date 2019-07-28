أكاديمية من قطاع غزة تتأهل للحصول على وسام صانعات التغيير بتونس

تأهلت أكاديمية من قطاع غزة؛ للحصول على وسام المرأة العربية القيادية والريادية على مستوى الوطن العربي، ممثلة لفلسطين (وسام صانعات التغيير) صناع التغيير للتنمية والتطوير.







وضمن فعاليات المؤتمر العربي التاسع للمرأة العربية القيادية والريادية، المنعقد في تونس، ضمن الفترة 14-15-16 أيلول/سبتمبر، تحت رعاية وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، السيدة نزيهة العبيدي.

رام الله - دنيا الوطنوتأهلت الدكتورة هالة رزق الحرازين، رئيس قسم الجغرافيا بجامعة الأقصى، ابنة حي الشجاعية في مدينة غزة، الحاصلة على شهادة الدكتوراة في الجغرافيا البيئية، نظراً لتفوقها الأكاديمي والبحثي في المجال البيئي.وشاركت الدكتورة الحرازين، بالعديد من المؤتمرات والدورات وورش العمل البحثية المتخصصة، بصفتها رئيس وعضو لجنة وعضو لجنة تقييم الامتحانات والكتاب والبرامج الأكاديمية بالجامعة، وعضو اللجنة الفنية للخطة الثنائية.وتم تصنيف الدكتورة الحرازين، كخبيرة مواد اجتماعيه في وزارة التربيه والتعليم علي مستوي قطاع غزة، وعملت في العديد من الجامعات، وشاركت في العديد من الأنشطة المجتمعية، وعملت علي تطوير القسم من خلال اعتماد برامج جديدة، كما حصلت علي العديد من شهادات ودروع التكريم علي كثير من الإنجازات.