إصابة طفل بجراح خطيرة جراء عبثه بالألعاب النارية في الخليل

أصيب طفل يبلغ من العمر (11 عاماً)، اليوم الأحد، بجراح خطيرة، جراء عبثه بالألعاب النارية في مدينة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة الخليل من مشفى الأهلي مفاده دخول طفل يبلغ من العمر(11 عاماً) إلى المشفى لتلقي العلاج، جراء إصابته بجروح بليغة، على الفور تحركت دورية من الشرطة للمشفى للوقوف على ملابسات البلاغ.



وأنه وحين وصول دورية الشرطة للمشفى، فقد تبين أن الطفل مصاب بجراح خطيرة بالوجه، جراء عبثه بالألعاب النارية وانفجارها بالقرب من وجهه، مما تسبب له بإصابات بالغة نقل على إثرها لمشفى الأهلي لتلقي العلاج.



وناشدت الشرطة الإخوة المواطنين لعدم التعاطي مع الألعاب النارية لخطورتها على الحياة، وآثارها السلبية الخطيرة، مؤكداً على أن الشرطة ستقوم بملاحقة من يروجون لها، وتقديمهم للعدالة.

رام الله - دنيا الوطن