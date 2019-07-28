وفد من دار الإفتاء الفلسطينية يُشارك في بعثة الحج الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

حرصاً على نشر الوعي الديني، وإرشاد الحجاج الفلسطينيين لأداء مناسك الحج؛ شاركت دار الإفتاء في بعثة الحج الفلسطينية لهذا العام 1440هـ بوفد يضم: الشيخ حسن اللحام، مفتي محافظة غزة، وفضيلة الشيخ جميل جمعة، مفتي محافظة سلفيت، والشيخ أحمد شوباش، مفتي محافظة نابلس، والشيخ كايد جلايطة، مساعد مفتي محافظة أريحا والأغوار، وفضيلة الشيخ حذيفة غنيمات، باحث شرعي في دار الإفتاء الفلسطينية.



وأكد الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، على أهمية الدور الذي تقوم به بعثة الحج الفلسطينية في نشر التوعية المتعلقة بأداء مناسك الحج على أكمل وجه، متمنياً للحجاج، أن يكون حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً.



وأشار إلى أن دار الإفتاء الفلسطينية، أصدرت عدداً خاصاً من مجلة الإسراء، يشمل موضوعات ومقالات خاصة بالحج وأحكامه، وتم توزيع كمية منه على وفود حجاج بيت الله الحرام المغادرة إلى الديار الحجازية على معبر الكرامة، بواسطة دائرة إفتاء محافظة أريحا والأغوار، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمعابر الفلسطينية.