الرئاسة الفلسطينية: نُحَذّر "أصوات النشاز" التي تشكك وتتطاول على العرب

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دانت الرئاسة الفلسطينية، من أسمتهم بـ "الأصوات النشاز" التي تشكك وتتطاول على العرب، الذين وقفوا ويقفون دوماً داعمين لقضية الشعب الفلسطيني ولصموده على أرضه.



وحذرت الرئاسة، في بيان صحفي، كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الفلسطينيين، وصورتهم وصورة أشقائهم الناصعة.



وتوجهت الرئاسة إلى العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.



وثمنت الرئاسة مواقف المملكة العربية السعودية التي وصفتها بـ "المشرفة"، وعلى رأسها موقف الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في كل ما تتبناه من مواقف، وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف.