نتنياهو: أجرينا خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ "حيتس 3"
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الجيش بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل أجرت خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ الـ "حيتس 3".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الجيش بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل أجرت خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ الـ "حيتس 3".
وأضاف في تصريحات له بمستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية: "تم إجراء تلك الاختبارات في ولاية (ألاسكا) الأمريكية بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة".
وتابع: "هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال. الـ-"حيتس 3" اعترض بنجاح تام صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية على ارتفاع وبسرعة لم نعرف مثلهما بعد. والتنفيذ كان مثاليا وكل إصابة كانت في الصميم.
وقال نتنياهو: إن "إسرائيل تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ بالستية تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر. هذا هو إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "فليعلم جميع أعدائنا أننا نستطيع التغلب عليهم في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء"، وفق تعبيره.
وتابع: "هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال. الـ-"حيتس 3" اعترض بنجاح تام صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية على ارتفاع وبسرعة لم نعرف مثلهما بعد. والتنفيذ كان مثاليا وكل إصابة كانت في الصميم.
وقال نتنياهو: إن "إسرائيل تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ بالستية تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر. هذا هو إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "فليعلم جميع أعدائنا أننا نستطيع التغلب عليهم في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء"، وفق تعبيره.
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