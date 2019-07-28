دولي

نتنياهو: أجرينا خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ "حيتس 3"

نتنياهو: أجرينا خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ "حيتس 3"
صاروخ حيتس 3
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الجيش بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل أجرت خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ الـ "حيتس 3".

وأضاف في تصريحات له بمستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية: "تم إجراء تلك الاختبارات في ولاية (ألاسكا) الأمريكية بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة".

وتابع: "هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال. الـ-"حيتس 3" اعترض بنجاح تام صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية على ارتفاع وبسرعة لم نعرف مثلهما بعد. والتنفيذ كان مثاليا وكل إصابة كانت في الصميم.

وقال نتنياهو: إن "إسرائيل تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ بالستية تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر. هذا هو إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "فليعلم جميع أعدائنا أننا نستطيع التغلب عليهم في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء"، وفق تعبيره.

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