الأمم المتحدة: عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا العام الماضي الأكبر منذ حرب 2014

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد تقرير أممي خاص بحماية الأطفال في النزاع المسلح، والذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى مجلس الأمن الدولي، أن عدد الأطفال الفلسطينيين، الذين أصيبوا بجروح وقتلوا في العام الماضي، في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هو الأكبر منذ عام 2014. وأشار التقرير إلى أن معظم الأطفال أصيبوا على أيدي القوات الإسرائيلية.



ودعا غوتيريس إسرائيل إلى "اتخاذ تدابير فورية، وقائية ودفاعية، لوقف الاستخدام المفرط للقوة"، مضيفاً أنه "يجب على جميع الأطراف الفلسطينية الامتناع عن تشجيع الأطفال على المشاركة في أنشطة عنيفة".



ووفقًا للتقرير، قُتل 59 طفلاً فلسطينياً العام الماضي في الضفة الغربية وغزة، 56 منهم على أيدي القوات الإسرائيلية، حيث يُحدد التقرير أنه من بين 2،756 طفلًا فلسطينيًا أصيبوا في العام الماضي، كانت إسرائيل مسؤولة عن إصابة 2674 في سياق المظاهرات والمواجهات وعمليات التفتيش والاعتقال".



وعلى الرغم من ذلك، لم يتم إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول المرفقة بالوثيقة، علمًا أن إسرائيل ظهرت على القائمة السوداء في مسودة تقرير عام 2015، إلا أنه تم حذفها في الصيغة النهائية للتقرير، وفي حينه انتقد التقرير عملية الجرف الصامد، التي نفذتها إسرائيل في عام 2014.