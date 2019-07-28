مالية غزة: صرف رواتب ومستحقات لعدد من الفئات خلال الأسبوع الجاري

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب ومستحقات عدد من الفئات، وذلك خلال الاسبوع الجاري.



وأشارت الوزارة في تصريحات لها، إلى أن الفئات المستهدفة هم: طموح والمياومة وحقوق الغير وشهداء وجرحى مسيرة العودة، ومكافئات تصحيح الثانوية العامة لعامي 2017 و2018، بحسب ما أعلنته وكالة (الرأي).