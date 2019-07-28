تحذيرات من مخطط لسلطات الاحتلال يهدف لتهويد وادي الحمص والأحياء المجاورة

وقال أبو دياب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: إن هذا المخطط الاحتلالي يأتي في إطار ما يسمى غلاف البيت المقدس الذي يطال أحياء وبلدات برمتها في القدس المحتلة منها حي وادي الجوز والشيخ جراح وبلدة سلوان والصوانة من خلال احاطة البلدة القديمة بالمستوطنات وربطها مع الخط الأخضر في القدس الغربية لطمس معالم حدود عام 67.



وأوضح أن سلطات الاحتلال تنفذ فعليا مخططاتها في القدس بالاستيلاء على المنازل، ومنها في حي الشيخ جراح وكُبّانية أم هارون حيث هناك إخطارات بالهدم لمئة وثمانية عشر شقة سكنية بحجج وذرائع مختلفة بالتزامن مع عزمها إقامة 387 وحدة استيطانية جديدة ومسح أي أثر عربي في المنطقة.



وأشار أبو دياب في السياق إلى مساعي الاحتلال لإقامة أربعة أنفاق في أربعة شوارع رئيسية في العاصمة المحتلة أحدها لتكملة مشروع القطار الخفيف بين الشطرين الشرقي والغربي في المدينة ولتهيئة ضم المناطق ضمن مخطط ما يسمى القدس الكبرى.

رام الله - دنيا الوطنحذر عضو لجنة الدفاع عن بلدة سلوان، فخري أبو دياب من مخطط لسلطات الاحتلال يهدف لتهويد حي وادي الحمص والأحياء المجاورة عبر إحاطتها بالمستوطنات وذلك لإحداث خلل في التوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين والحيلولة دون تمددالأحياء العربية في القدس وتواصلها لإجبار المقدسيين على الرحيل.