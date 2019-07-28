شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يكشف عن الخطوة التالية بعد قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات

قيادي فلسطيني يكشف عن الخطوة التالية بعد قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات
القيادة الفلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د واصل أبو يوسف قرار الرئيس محمود عباس وقف العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال مرحلة جديدة، تتطلب تكاتف الكل الوطني لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية.

وقال أبو يوسف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد: إن الخطوة التالية بعد هذا القرار الهام تكمن بالالتزام الكامل بكل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع القيادة، ومواجهة كل إجراءات الاحتلال؛ لإنجاح القرارات التي تم اتخاذها ومن ضمنها الحراك الشعبي، مشيراً إلى أن برنامجَ الفعاليات الموحد سيتم الاعلان عنه في الأيام القادمة.

وشدّد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وفقا للاتفاق المُوقع عام 2017 الذي لا بد أن يشكل عاملاً هاماً في مواجهة الاحتلال وكل إجراءاته بما فيها أموال المقاصة التي لا يمكن أن نستلمها منقوصة، مطالبا في السياق ذاته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين.

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