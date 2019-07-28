كهرباء غزة: إعادة تشغيل المولد الثالث الذي تعطل أمس

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خاص دنيا الوطن

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أنه تمت إعادة تشغيل المولد الثالث، الذي خرج من الخدمة أمس السبت.



وقالت الشركة لـ"دنيا الوطن": "حصل خلل في المحطة أدى لخروج المولد عن الخدمة، وبعد إصلاح الخلل تمت إعادة الخطوط".



وأشارت الشركة إلى أن جدول التوزيع المعمول به، هو ثماني ساعات وصل، وثماني قطع، مع نسبة عجز تصل إلى ساعتين.