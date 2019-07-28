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شؤون فلسطينية

إدارة معبر رفح: بدءاً من غد الاثنين سيعود العمل بشكل طبيعي

إدارة معبر رفح: بدءاً من غد الاثنين سيعود العمل بشكل طبيعي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة معبر رفح، أنه بدءاً من صباح الغد الاثنين، سيكون العمل على المعبر بشكل طبيعي، وبكلا الاتجاهين.

وأشارت الإدارة في تصريح لها، إلى أن قرار العودة للعمل على المعبر بشكله الطبيعي، جاء بعد الانتهاء من مغادرة حجاج قطاع غزة.

يشار إلى أن اليوم الأحد، تم الانتهاء من مغادرة الحجاج الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى المملكة العربية السعودية.

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