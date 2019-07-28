انتشار عناصر الأمن والحماية بمستشفى الشفاء.. والجمهور ما بين معارض ومؤيد













































رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه تم انتشار عناصر من أفراد جهاز الأمن والحماية في مجمع الشفاء الطبي، بمدينة غزة، بهدف توفير الأمن والحماية للطواقم الطبية.وقال محمد أبو سلمية، مدير عام مجمع الشفاء الطبي: "تطبيق إجراءات الأمن والحماية في مجمع الشفاء الطبي، سيوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، حتى تمكنها من تقديم مهامها بما يحقق رضى المواطن".وأضاف: "نحتاج إلى حاضنة مجتمعية تتحلى بالمسؤولية، وتساهم في تعزيز المنظومة الصحية".وفي هذه الخطوة، انقسم الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة، ما بين مؤيد لها، ومعارض، حيث رأى البعض أنها خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن بدون استخدام السلاح، أما البعض الآخر فعارض هذه الفكرة، كونها مؤسسة طبية، وليست عسكرية."دنيا الوطن" استعرضت بعض أراء الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة، وخرجت بالتقرير التالي..