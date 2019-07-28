الفيصل: السعودية ليس لديها أغراض سياسية من وراء الحج

رام الله - دنيا الوطنأكد أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، خالد الفيصل، أن من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج لديه أغراض سياسية، هدفها المساس بسمعة البلاد.وقال الفيصل، في حديث لقناة (الإخبارية) السعودية: إن الناس الذين يشككون في الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، هم الذين لا يشكون في صدقها، ويفعلون ذلك لأغراض سياسية بحتة، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم، أن ما يتحدثون عنه عار تماماً عن الصحة.وأضاف: "نحن نفخر ونعتز بخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام"، وأضاف أن "الملك سلمان بن عبد العزيز عودنا على أن نبذل قصارى الجهد على راحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام".