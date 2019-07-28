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الحوثيون يُطلقون صاروخاً باليستياً ويُدمرون مركزاً لقيادة التحالف بنجران

الحوثيون يُطلقون صاروخاً باليستياً ويُدمرون مركزاً لقيادة التحالف بنجران
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، إطلاقها صاروخاً باليستياً على مركز لقيادة التحالف في نجران.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، المتحالف مع أنصار الله، العميد يحيى سريع، وفق قناة (المسيرة): إن أنصار الله استهدفت مقر قيادة التحالف جنوبي سقام في نجران، بصاروخ باليستي قصير المدى.

وأوضح سريع، أن الصاروخ الباليستي، أصابه هدفه بدقة عالية، مضيفاً: "تم تدمير مركز العمليات، وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين قادة التحالف".

وتابع: "عملية استهداف هذا الموقع المهم، جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة، حيث كانت تدار من خلال غرفه معارك الحدود، ونؤكد اليوم لقوى التحالف أن اليد الطولى للقوات المسلحة اليمنية، ستلاحقهم أينما كانوا، وأن بنك أهدافنا يتوسع يوماً بعد يوم".

وكان أنصار الله، قد أعلنوا في وقت سابق، تنفيذ عمليتين هجوميتين بطائرات مسيرة مفخخة من نوع (قاصف كا- 2)، استهدفت غرفاً للتحكم والسيطرة ومرابض للطائرات من دون طيار في مطار نجران جنوب غربي السعودية.

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