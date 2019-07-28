ما قصة الجثة المجهولة التي وجدت في منزل محمد النني؟

كشف ناصر النني، والد اللاعب الدولي المصري محمد النني المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، تفاصيل قصة العثور على جثة مجهولة في منزل نجله.وقال النني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية (MBC مصر): إن الجثة التي عثر عليها تعود للص متخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية، موضحا أن اللص لقى حتفه نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.وأوضح والد اللاعب الدولي المصري: "اكتشفت الجثة عندما توجهت لتنظيف المنزل، الذي خصصته العائلة كمقر لجمعة خيرية، واتصلت فورا بالشرطة التي تعرفت على هوية اللص"، متابعا: "محمد عرف بالواقعة من خلالي".وكلفت إدارة البحث الجنائي المصري بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.