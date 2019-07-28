دولي

شاهد: الجنادب تغزو ولاية أمريكية

شاهد: الجنادب تغزو ولاية أمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (NBC) الأمريكية، إن حجافل من الجنادب، اقتحمت مدينة لاس فيغاس غرب البلاد، حيث أظهر تسجيل فيديو أسراباً من الحشرات الصغيرة التي غطت أماكن مختلفة، وأجزاء من الطرق، وهي تدور حول مصادر الضوء.

وحسب القناة، فإن نشاط هذه الحشرات يزداد في المساء بشكل كبير، ونقلت عن خبير الحشرات، جيف نايت، أن سبب غزوة الجنادب يعود إلى الأحوال الجوية، مضيفا أن المزيج من الشتاء والربيع الرطبين هو الذي أدى إلى مثل هذه التداعيات، أن هذه الظاهرة تتكرر بين الحين والآخر بمرور عدة سنوات، مشيراً إلى أن الجنادب لا تعد حشرات مضرة بالنسبة للإنسان.

ومن المتوقع أن يستغرق تواجدها في المدينة وفي شمال ولاية نيفادا الأمريكية عدة أسابيع، ثم تنتقل أسرابها إلى المناطق الشمالية.

وفي غضون ذلك، نشرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً لسائقي السيارات، وكتبت على صفحتها في (تويتر): " أيها السائق أحذر من الأماكن التي تغطيها غيوم من الغبار والجنادب، التي يمكن أن تتسبب بالحد من الرؤية".

 

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