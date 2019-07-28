الملك سلمان يُصدر توجيهًا ملكيًا يتعلق بحجاج اليمن

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رام الله - دنيا الوطن

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، باستضافة ألفي حاج وحاجة من ذوي "شهداء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية" في اليمن المشاركين في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل".



وقال وزير الشؤون الإسلامية، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن "هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبد العزيز، يأتي امتداداً لأعمال خادم الحرمين الشريفين الجليلة، ومكارمه المتواصلة، وسعيه الدائم في كل ما فيه خير وصالح لإخوانه المسلمين".



وأوضح الوزير، أن هذه الاستضافة تأتي "في إطار حق الجوار وما تواصل تقديمه لخدمة ونصرة الأشقاء والتخفيف من معاناتهم".