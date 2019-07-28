23 قتيلاً بهجوم لبوكو حرام بشمال شرق نيجيريا

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رام الله - دنيا الوطن

شن عناصر من جماعة بوكو حرام، أمس السبت، هجوماً، قتلوا خلاله 23 شخصًا عقب مراسم تشييع في قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت مصادر متطابقة.



فعند الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش، فتح عناصر من الجماعة المسلحة من على ثلاث درّاجات ناريّة، النار على مجموعة رجال عائدين من قرية، حيثُ شاركوا بجنازة بمنطقة نغانزاي، على بُعد 90 كلم من العاصمة الاقليميّة مايدوغوري، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقال بونو بوكار، عضو الجماعة تُقاتل بوكو حرام، لوكالة (فرانس برس): "عثر رجالنا على 23 جثّة في موقع الهجوم".



من جهته، أكّد مسؤول محلّي طلب عدم كشف هويته الحصيلة لـ (فرانس برس) عبر الهاتف، قائلاً "تلقيت مكالمات مفادها أن بوكو حرام قتلت 23 شخصًا بالقرب من (منطقة) بادو كولوو".



وعثر صيادون محليون على الجثث، بعدما تمكن ناجون من الوصول إلى قريتهم والإبلاغ عما حدث، بحسب ما قال أحد السكان.



وتنشط جماعة بوكو حرام في هذه المنطقة، حيث تُهاجم القرى بانتظام، وينهب عناصرها الطّعام ويحرقون منازل.



وأسفرت الهجمات المستمرة في نيجيريا منذ عقد، عن مقتل أكثر من 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.