تقدم مُهم للجيش اليمني في شرق تعز ومحافظة صعدة



وقال مصدر عسكري: "إن السيطرة على جبل ذيب الذي يطل على منطقة باهر، ستمكن قوات الجيش من التوغل في مواقع تمركز الجماعات الحوثية بمديرية ماوية"، مضيفًا: "إن الجيش اليمني، استعاد أيضاً صلول، والمدينة وحاجر، وشَعنَب وموقعي المصانع، والسرايا، إضافة إلى قطعها لخطوط إمداد الجماعات الحوثية في جبل المشمرر"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



من جهة أخرى، أحرزت وحدات من الجيش اليمني، تقدما جديدًا آخر في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.



وقال قائد اللواء التاسع مشاة، العميد أديب الشهاب: "إن قوات الجيش اليمني، استعادت تبة نايف الاستراتيجية، بمديرية باقم، وعدداً من المواقع المحيطة بها، بعد مواجهات مع جماعات الحوثي، مبيناً أن العمليات العسكرية مستمرة في مديرية باقم، حتى الوصول إلى مركز المديرية، وطرد تلك الجماعات الحوثية.

رام الله - دنيا الوطنحقق الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً في مديرية ماوية شمال شرقي محافظة تعز، بعد طرده للجماعات الحوثية، فيما استعاد أمس السبت، جبل الشوق وجبل ذيب في المديرية، وعدداً من المواقع المحيطة.