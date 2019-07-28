قتيل و11 إصابة في إطلاق نار في حديقة بولاية نيويورك



وذكر موقع (دايلي نيوز)، الأمريكي، أن حادثة إطلاق النار، حصلت يوم أمس السبت في حديقة بروكلين المكتظة بالأشخاص والمارة.



ونقل شهود عيان، ما شاهدوه للموقع الأمريكي، حيث أشاروا إلى أن إطلاق النار صدر من ملعب لكرة السلة قريب من محيط المنطقة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن شخصاً لقي مصرعه صباح اليوم الأحد، فيما أصيب 11 آخرون، جراء إطلاق نار في حديقة بروكلين الواقعة بمدينة نيويورك الأمريكية.