شؤون فلسطينية

تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الأحداث الأخيرة في نابلس

تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الأحداث الأخيرة في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، عن قرار الرئاسة، ورئيس مجلس الوزراء محمد اشتية، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مركزية برئاسة جهاز الاستخبارات المركزية، وعضوية الأجهزة الأمنية، للوقوف على ملابسات الأحداث الأخيرة في نابلس.

وأعرب المحافظ، خلال تصريح صحفي اليوم الأحد، عن أسفه لما آلت إليه الأحداث الأمنية في نابلس وتطوراتها، خاصّة عقب إصابة أحد المواطنين برصاصة مباشرة بالرأس ليلة أمس، داعياً الله أن يمنّ عليه بالشفاء، وينظر إليه برحمته ولطفه.

وطالب رمضان، بضرورة أن تكون لجنة التحقيق على مستوى عالٍ، وفق منهجية عمل شفافة للوقوف على تفاصيل ما حدث من تداعيات للشجار، الذي تطور بعد تدخل الأجهزة الأمنية، وأدّى لإصابة أحد المواطنين الأبرياء، مؤكدًا أنّه سيبذل كل ما يمكنه من أجل إحقاق الحق، وتبيان الأمر على حقيقته، ومحاسبة المتجاوزين.

أخبار ذات صلة

أحمد يوسف: حماس في الحكم والسياسة محاولة لم تُكلل بالنجاح

أحمد يوسف: حماس في الحكم والسياسة محاولة لم تُكلل بالنجاح

قتيل و11 إصابة في إطلاق نار في حديقة بولاية نيويورك

قتيل و11 إصابة في إطلاق نار في حديقة بولاية نيويورك

التعليم: اليوم آخر موعد لانسحاب الطلبة المسجلين بالدورة الثانية لامتحانات (الإنجاز)

التعليم: اليوم آخر موعد لانسحاب الطلبة المسجلين بالدورة الثانية لامتحانات (الإنجاز)

أبو الرب: غدًا جميع الحجاج الفلسطينيين سيكونون بالسعودية

أبو الرب: غدًا جميع الحجاج الفلسطينيين سيكونون بالسعودية

عياش: سيتم اليوم تسليم المعدات البحرية المُفرج عنها لأصحابها بميناء غزة

عياش: سيتم اليوم تسليم المعدات البحرية المُفرج عنها لأصحابها بميناء غزة

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين بالضفة والقطاع

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين بالضفة والقطاع

العملات: الدولار يواصل انخفاضه أمام الشيكل الإسرائيلي

العملات: الدولار يواصل انخفاضه أمام الشيكل الإسرائيلي

طقس الأحد: أجواء صيفية ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

طقس الأحد: أجواء صيفية ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

عياش: سيتم اليوم تسليم المعدات البحرية المُفرج عنها لأصحابها بميناء غزة

عياش: سيتم اليوم تسليم المعدات البحرية المُفرج عنها لأصحابها بميناء غزة

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين بالضفة والقطاع

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين بالضفة والقطاع

العملات: الدولار يواصل انخفاضه أمام الشيكل الإسرائيلي

العملات: الدولار يواصل انخفاضه أمام الشيكل الإسرائيلي

الشرطة: إصابة مواطن بشجار وقع أثناء حفل للثانوية العامة بنابلس

الشرطة: إصابة مواطن بشجار وقع أثناء حفل للثانوية العامة بنابلس

جيش الاحتلال يبدأ اليوم مناورات عسكرية بمناطق غلاف غزة.. وهذا هدفها

جيش الاحتلال يبدأ اليوم مناورات عسكرية بمناطق غلاف غزة.. وهذا هدفها

العاهل الأردني: يجب إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

العاهل الأردني: يجب إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

اشتية يقدم واجب العزاء بالرئيس التونسي السبسي

اشتية يقدم واجب العزاء بالرئيس التونسي السبسي

منوعات

أسماء لمنور تعلن انفصالها : خلعت زوجي

أسماء لمنور تعلن انفصالها : خلعت زوجي

نجل أنغام يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين والدته

نجل أنغام يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين والدته

نجيب ساويرس يدافع عن عمرو دياب ودينا الشربيني: &#34;المحاسب ربنا مش انت&#34;

نجيب ساويرس يدافع عن عمرو دياب ودينا الشربيني: "المحاسب ربنا مش انت"

شاهد: معركة شرسة.. أحلام تحظر أصالة على تويتر &#34;مطربتكم بلوك&#34;

شاهد: معركة شرسة.. أحلام تحظر أصالة على تويتر "مطربتكم بلوك"

علا الفارس تعليقا على شائعة وفاتها: &#34;لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا&#34;

علا الفارس تعليقا على شائعة وفاتها: "لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا"

شاهد.. تعليق ناري من ريهام سعيد حول حقيقة مرضها

شاهد.. تعليق ناري من ريهام سعيد حول حقيقة مرضها

شهيرة تروي اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

شهيرة تروي اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

وفاة الفنانة فوزية عبد العليم.. وهكذا نعاها محمد هنيدي

وفاة الفنانة فوزية عبد العليم.. وهكذا نعاها محمد هنيدي

باسم ياخور: لا أقبل التقاط صورة مع امرأة بلباس فاضح بسبب زوجتي

باسم ياخور: لا أقبل التقاط صورة مع امرأة بلباس فاضح بسبب زوجتي

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي بالحجاب ممسكة بذراعه في جنازة والده

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي بالحجاب ممسكة بذراعه في جنازة والده

عربي

الحوثيون يُطلقون صاروخاً باليستياً ويُدمرون مركزاً لقيادة التحالف بنجران

الحوثيون يُطلقون صاروخاً باليستياً ويُدمرون مركزاً لقيادة التحالف بنجران

الملك سلمان يُصدر توجيهًا ملكيًا يتعلق بحجاج اليمن

الملك سلمان يُصدر توجيهًا ملكيًا يتعلق بحجاج اليمن

السراج لماكرون: الحديث عن وقف القتال يجب أن يُوجّه للمعتدي

السراج لماكرون: الحديث عن وقف القتال يجب أن يُوجّه للمعتدي

تقدم مُهم للجيش اليمني في شرق تعز ومحافظة صعدة

تقدم مُهم للجيش اليمني في شرق تعز ومحافظة صعدة