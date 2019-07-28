العاهل الأردني: شعرت أنني بين أهلي بلقاء محمد بن زايد وأبنائه وأحفاده

رام الله - دنيا الوطنأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن لقاءه بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، جعله يشعر أنه بين أبنائه وأحفاده.ونشر الملك عبد الله الثاني تغريدة على حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، قال فيها: "شعرت اليوم أنني بين أهلي وأسرتي عند لقائي بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأبنائه وأحفاده الأحباء".وأضاف الملك في تغريدته: "أدعو الله أن يديم الود والمحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، كما أدامه بين أسرتينا على مر السنوات"، مرفقاً تغريدته بصور من اللقاء.