شاهد: السعودية تستقبل حجاج إيران بالورود

رام الله - دنيا الوطنحظي حجاج إيرانيون باستقبال دافئ من قبل السلطات السعودية، لدى وصولهم إلى أراضي المملكة.ووفق ما أوردت وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية، فقد نشرت الوكالة صوراً تظهر مجموعة من الحجاج الإيرانيين، الذين استقبلتهم سلطات الحج في المملكة بالورود والحلويات عند دخولهم المدينة المنورة.وأوضحت الوكالة، أن أكثر من 52 ألف زائر إيراني وصلوا، منذ 13 تموز/ يوليو لغاية اليوم السبت، إلى مكة المكرمة من أجل أداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك في إطار 368 قافلة.يشار إلى أن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، أعلن في وقت سابق أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى السعودية بنهاية يوم أمس الجمعة، بلغ 60 ألفاً و623 شخصاً، بما يشمل الزوار ومسؤولي شؤون الحجاج الإيرانيين.