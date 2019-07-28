التعليم: اليوم آخر موعد لانسحاب الطلبة المسجلين بالدورة الثانية لامتحانات (الإنجاز)

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خاص دنيا الوطن

أكد الدكتور محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم العالي، أن اليوم الأحد، هو آخر موعد لانسحاب الطلبة، الذين سجلوا في الدورة الثانية لامتحانات (الإنجاز).



وأشار عواد في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن يوم الخميس المقبل، هو آخر موعد لتسجيل طلبة الإكمال.



يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي، قد أعلنت قبل أيام، نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) في كافة محافظات الوطن، الشمالية والجنوبية.