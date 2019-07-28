أبو الرب: غدًا جميع الحجاج الفلسطينيين سيكونون بالسعودية

أكد حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن كافة الحجاج الفلسطينيين، سيصلون يوم غدٍ الاثنين، إلى الأراضي الحجازية بأمن وسلام.



وأشار أبو الرب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن خروج كافة الحجاج في المحافظات الشمالية والجنوبية إلى المملكة العربية السعودية، سيكتمل اليوم الأحد.



وقال أبو الرب: "اليوم سيخرج الفوج الأخير من حجاج المحافظات الجنوبية والشمالية"، لافتاً إلى أن هناك 1800 حاج سيغادرون الضفة الغربية، اما حجاج المحافظات الجنوبية فسيصلون اليوم إلى مطار الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية.



وفي السياق، أشار أبو الرب إلى أنه يوم أمس السبت، غادر من المحافظات الشمالية حوالي 2500 حاج، وقبل ذلك غادر ثلاثة أفواج من المحافظات الجنوبية بمعدل 2500 حاج، وقد وصولوا إلى الأراضي الحجازية، متوقعاً أن يصل اليوم الأحد، 350 حاجاً من المحافظات الجنوبية إلى السعودية.



وفيما يتعلق بحجاج مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز، أشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه تم إنهاء عملية إدخال كافة البيانات الخاصة بهم، ومن المنتظر إعطاء التعليمات من أجل التأشير لهم على جوازاتهم من قنصليات المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية وعمان.



وأوضح أنه من المتوقع، كما أعلن الجانب السعودي، أن خروجهم إلى المملكة السعودية، سيكون يومي 4 و5 آب/ أغسطس.

خاص دنيا الوطن