عياش: سيتم اليوم تسليم المعدات البحرية المُفرج عنها لأصحابها بميناء غزة

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خاص دنيا الوطن

أفاد نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أنه سيتم اليوم الأحد، تسليم المعدات البحرية التي أفرج عنها الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً لأصحابها في ميناء غزة.



وأشار عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن عملية تسليم المعدات البحرية، والتي تشمل "حسكات مجداف"، و"حسكات ماتور"، عند الساعة العاشرة في ميناء غزة.



يذكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت في الأيام الماضية عن العديد من المعدات البحرية والقوارب الخاصة بالصيادين الفلسطينيين، وذلك ضمن تفاهمات التهدئة بين المقاومة والاحتلال.