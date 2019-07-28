قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين بالضفة والقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية، طالت سبعة مواطنين فلسطينيين.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الجيش، ضبطت قطع أسلحة في إحدى مناطق الضفة الغربية.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمات والتفتيشات.



إلى قطاع غزة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين، بزعم عبورهما السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو الداخل، بحسب ما أعلنه موقع (حدشوت 24).



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.