العوض: "تمثيلية" انتخاب السراج لرئاسة بلدية غزة "اغتيال للديمقراطية"

رام الله - دنيا الوطن

علق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، على اختيار الدكتور يحيى السراج رئيساً لبلدية غزة خلفاً لنزار حجازي.





وقال العوض، عبر فيسبوك، إن "تمثيلية انتخاب رئيس لبلدية غزة من خلال مجمع انتخابي فصلته سلطة الأمر الواقع على المقاس خطوة غير مقبولة".





وأضاف العوض: "تمثل الخطوة إمعاناً في اغتيال الديمقراطية، ومصادرة حقوق المواطنين في المشاركة انتخابا وترشيحاً، مع الاحترام للسيد يحى السراج".





يذكر أنه أعلن اليوم السبت عن اختيار السراج لرئاسة بلدية غزة وذلك من خلال تجمع انتخابي من قبل عدد من الشخصيات الاعتبارية.

