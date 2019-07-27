الشرطة: إصابة مواطن بشجار وقع أثناء حفل للثانوية العامة بنابلس

أفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بإصابة مواطن (45 عاما) مساء اليوم السبت، في شجار وقع أثناء احتفالية للثانوية العامة بحي رفيديا بنابلس.



وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن الشرطة توجهت الى المكان، وشكلت لجنة تحقيق، للوقوف على حقيقة الحدث.







وكانت الشرطة قد أعلنت عن مقتل المواطن، قبل أن تتراجع، وتعلن أن الأطباء بالمستشفى، أبلغوا بأنه أصيب وما زال على قيد الحياة.

رام الله - دنيا الوطن