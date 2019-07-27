شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يبدأ غداً مناورات عسكرية بمناطق غلاف غزة.. وهذا هدفها

جيش الاحتلال يبدأ غداً مناورات عسكرية بمناطق غلاف غزة.. وهذا هدفها
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه خلال ساعات ظهر يوم غدٍ الأحد، ستبدأ مناورات عسكرية في مدينة عسقلان ومناطق غلاف غزة، لافتا إلى أنها ستنتهي صباح الأربعاء.

واشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن المستوطنين سيشعرون خلال المناورات، بحركة نشطة لقوات الأمن والمركبات والمروحيات القتالية وطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار.

وأوضح، أن هذه المناورات، عبارة عن نشاط تدريبي لفرقة غزة وخطوة مهمة إضافية في عملية تحسين استعدادات الجيش للمعركة في قطاع غزة، منوها إلى أنها مقررة من رئيس الأركان العامة الجنرال افيف كوخافي. 

وبين المتحدث، أن هذه المناورات، تم التخطيط لها مسبقا كجزء من برنامج التدريب لعام 2019.

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