مجدلاني: نبذل جهوداً لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الاضحى

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكد الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، أن وزارته تبذل جهوداً حثيثة، من أجل صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين، قبل عيد الأضحى المبارك.



وقال مجدلاني لـ"دنيا الوطن": "نبذل جهوداً لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الاضحى، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها، ونأمل أن نستطيع صرفها".



وأضاف: "إذا لم نستطع صرف شيكات الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الحالية، فعملية الصرف ستكون بعد العيد، وسنعلن عن الموعد".