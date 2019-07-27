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شاهد: النيران تلتهم غابات الجزائر

شاهد: النيران تلتهم غابات الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
التهمت حرائق اندلعت شمال الجزائر، الأسبوع الماضي، عشرات الهكتارات من الغابات والأشجار المثمرة وخلايا النحل، كما نفقت عشرات الحيوانات المصنفة ضمن المحميات البرية.

وأشارت مصالح الغابات والحماية المدنية في مدينة البويرة إلى أن 10 بلديات من أصل 45 مستها الحرائق، بما فيها وسط المدينة الذي حاصرته النيران من الجهتين الجنوبية والغربية، بحر الأسبوع الماضي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وعانت ولاية تيزي وزو خلال الأسبوع المنقضي، من موجة حرائق مهولة مست عشرات البلديات، كما خلفت خسائر كبيرة في الغابات والأشجار المثمرة.

وأتت موجة الحرائق على ما لا يقل عن 2000 شجرة مثمرة، إلى جانب مئات الهكتارات من الغابات.

 

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