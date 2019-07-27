شؤون فلسطينية

حمدان: وساطات إنهاء الانقسام لم تفلح.. وهدف الخطة الاقتصادية ضخ استثمارات بـ28 مليون دولار

حمدان: وساطات إنهاء الانقسام لم تفلح.. وهدف الخطة الاقتصادية ضخ استثمارات بـ28 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
قال أسامة حمدان، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، السبت: "لم تفلح وساطات واتفاقيات عديدة في إنهاء حالة انقسام قائمة بين حركتي حماس وفتح، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة والخلافات ما تزال قائمة".

جاء ذلك، خلال مشاركته بافتتاح مؤتمر لمنظمة التجديد الطلابي المغربية (غير حكومية)، بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة الرباط، حيث قال حمدان: "إن الفلسطينيين نجحوا في تشكيل موقف موحد من صفقة القرن رغم حالة الانقسام السياسي القائمة منذ صيف 2007"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وأوضح حمدان، أن تلك الصفقة هي خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وقال: "هناك إجماع فلسطيني على رفض صفقة القرن، وقد ذهب إلى مؤتمر البحرين رجل أعمال فلسطيني، لكنه لم يستطع حتى اللحظة العودة لأهله وذهب عند الاحتلال".

وبين عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الخطة الاقتصادية الأمريكية، تهدف إلى ضخ استثمارات في الأراضي الفلسطينية بقيمة 28 مليار دولار، وتخصيص استثمارات أخرى عبارة عن منح وقروض مدعومة، بقيمة 22 مليار دولار في الأردن ومصر ولبنان، وهي دول تستضيف لاجئين فلسطينيين.

في السياق، قال حمدان: "لن نقبل أن يكون فلسطيني شريك في صفقة القرن، ومن يفعل ذلك فهو خائن لله ولرسوله ولوطنه وللشعب الفلسطني".

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف عملية السلام، منذ أن أعلنت واشنطن، أواخر 2017، القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، ثم نقلت إليها السفارة الأمريكية، في 14 مايو/أيار 2018.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.

وتتهم القيادة الفلسطينية إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانحياز التام لإسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لرعاية عملية السلام المتوقفة منذ نيسان/أبريل 2014.

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