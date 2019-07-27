العاهل الأردني: يجب إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية



في سياق آخر، بحث العاهل الأردني مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التطورات الراهنة في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، بحسب بيان صحفي أصدره الديواني الملكي الاردني.



وقال البيان: "إن المباحثات بين الجانبين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية الارتقاء بها".



وجرى التأكيد خلال اللقاء على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والإمارات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة العربية.



رام الله - دنيا الوطنشدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، استنادا إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك خلال لقاء جمع الملك عبدالله ومحمد بن زياد ولي عهد أبوظبي، اليوم السبت، في العاصمة الإماراتية، في إطار زيارة غير محددة المدة بدأها الأول.