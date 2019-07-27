اندلاع مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت اليوم السبت، مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحامه لبلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط اطلاق كثيف للرصاص الحي والمطاطي، ما أدى الى اندلاع مواجهات"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف أن قوات الاحتلال وما تسمى الادارة المدنية، كانت اقتحمت البلدة ظهر اليوم وهددت بتجريف ساحة البيدر المزمع العمل بها واعادة تأهيلها كمشروع سياحي قرب الموقع الأثري.