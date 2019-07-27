الرئيس عباس يغادر تونس بعد المشاركة بمراسم تشييع الراحل قايد السبسي

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رام الله - دنيا الوطن

غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له، مساء اليوم السبت، تونس بعد المشاركة في مراسم تشييع فقيد تونس الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وكان الرئيس، قد شارك ظهر اليوم في مراسم تشييع الراحل الكبير في قصر قرطاج بتونس العاصمة، وألقى كلمة تأبينيه، أعقبها تقديم التعازي للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وزوجة وأبناء الفقيد.



ورافق الرئيس، كل من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.