اشتية: سيتم العمل على إقرار قانون رفع سن الزواج للمرأة لـ18عاما قريباً

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أنه سيتم العمل على إقرار قانون حماية العائلة قريبا، ورفع سن الزواج للمرأة لـ 18 عاما؛ لضمان النهوض بواقع المرأة الفلسطينية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم السبت، وفدا من منظمة هيومن رايتس ووتش، في مكتبه برام الله، مؤكدا أنه سيتم كذلك العمل على نظام الكوتا الخاصة بالمرأة في المؤسسات السياسية والرسمية؛ لضمان مشاركتها في صنع القرار، وأن تكون جزءاً فاعلاً في النظام الفلسطيني.



في سياق آخر، أكد اشتية، أنه لن يتم اعتقال أو ملاحقة أي مواطن على خلفية حرية التعبير عن الرأي، مشيرا الى أن التعبير عن الرأي حق مقدس لكل مواطن.



وقال اشتية: "إن الحكومة كفلت للمواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم من خلال الانتقاد البناء، سواء على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية أو عبر وسائل الاعلام وغيرها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأضاف، "من مبدأ الإيمان بالديمقراطية تم عقد انتخابات البلديات بنجاح، ومجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية، وانتخابات الغرف التجارية".



رام الله - دنيا الوطن