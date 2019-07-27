البطش: قرار الرئيس عباس بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال بالاتجاه الصحيح ويحتاج للتطبيق

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رام الله - دنيا الوطن

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تحتاج للاستكمال والتطبيق.



وقال البطش في تصريحات له: "هذا القرار مهم، وإن كان قد جاء متأخراً، وندعو الرئيس عباس إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذه"، بحسب ما جاء على وكالة (الرأي).



يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن خلال اجتماع القيادة الفلسطينية أول أمس الخميس، أنه تم وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي.