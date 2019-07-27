دولي

رسالتان بريطانية وأميركية إلى طهران يحملهما بن علوي

رسالتان بريطانية وأميركية إلى طهران يحملهما بن علوي
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (نادي المراسلين الشباب) التابع للتلفزيون الإيراني عن حمل وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، لرسالتين هامتين من لندن وواشنطن لطهران.

وأفاد حساب (نادي المراسلين الشباب) على (تويتر)، بأن الرسالة البريطانية عرضت على إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة قبالة جبل طارق "بعدها بساعات".

واشتملت البرقية الثانية المرسلة من واشنطن على مقترح من جاريد كوشنر، يفيد بأن واشنطن ستفرج بواسطة عمان عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل تراجع إيران عن موقفها إزاء صفقة القرن.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استقبل نظيره العماني، يوسف بن علوي، في طهران اليوم السبت، لبحث آخر التطورات في الخليج في ظل أزمة الناقلات النفطية مؤخرا.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية أن الطرفين راجعا "العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار المباحثات بين طهران ومسقط، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية".

كما زار بن علوي طهران، في 20 مايو الماضي، وتبادل وجهات النظر مع الوزير ظريف حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن السلطنة العمانية تحتفظ بعلاقات جيدة مع كل من طهران وواشنطن.

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