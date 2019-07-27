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السعودية تستقبل مليون حاج قبيل أداء مناسك الحج

السعودية تستقبل مليون حاج قبيل أداء مناسك الحج
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت المملكة العربية السعودية، مليون حاج، قبيل أداء مناسك الحج، مطلع آب/أغسطس المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إحصائية حديثة، السبت، تشير إلى وصول 926 ألفا، و726 حاجا وحاجة إلى المملكة حتى نهاية الجمعة.

وأشارت إلى وصول 35 ألفا و148 حاجا عبر البر، و 881 ألفا و299 عبر الجو، و103 آلاف و49 عبر البحر.

وأوضحت أن مقدار الزيادة عن العام الماضي لنفس الفترة 91 ألفا و244 حاجا.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إحصائية للجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وأشارت الإحصائية أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى المدينة المنورة تمهيدا لأداء مناسك الحج حتى الجمعة 555 ألفا، و338.

وبينت الإحصائية أن 393 ألفا و719 شخصا غادروا المدينة المنورة مؤخرا متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج هذا العام، في حين بلغ عدد المتبقين في المدينة المنورة الجمعة161 ألفا، و588.

ورحب العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مؤخرا بالقادمين لأداء مناسك الحج الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وحذرت السعودية، آنذاك أنها ستتخذ كافة الإجراءات للحليولة دون رفع شعارات سياسية أو مذهبية أثناء أداء شعائر الحج.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية. 

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