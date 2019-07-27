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انتشال 55 جثة من قارب انقلب قبالة ليبيا وعمليات البحث مستمرة

انتشال 55 جثة من قارب انقلب قبالة ليبيا وعمليات البحث مستمرة
رام الله - دنيا الوطن
قال عامل إغاثة اليوم السبت: "إن 55 جثة انتشلت حتى الآن قرابة سواحل ليبيا بعد انقلاب قارب خشبي يقل مئات المهاجرين يوم الخميس".

وحسب (رويترز)، قال عبد المنعم أبو صبيع العضو في الهلال الأحمر الليبي: "إن عمليات البحث مستمرة للعثور على مزيد من المهاجرين المفقودين".

وأضاف: "إن القارب الذي انقلب قرب مدينة الخمس، على بعد نحو 120 كيلومترا شرقي طرابلس، كان يقل 350 شخصا معظمهم من منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء".

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