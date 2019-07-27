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دولي

مصرع 127 شخصا جراء الفيضانات في ولاية بيهار شرق الهند

مصرع 127 شخصا جراء الفيضانات في ولاية بيهار شرق الهند
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (Times of India) الهندية، بمصرع 127 شخصا اليوم السبت، جراء الفيضانات في ولاية بيهار شرق البلاد.

وكتبت الصحيفة، أن الكارثة أتت على منطقة يقطنها بشكل إجمالي 8,284 مليون شخص، مشيرة إلى أن إقليم سينامارخي حيث لقي 37 شخصا مصرعهم، أصبح الأكثر تضررا جراء الفيضانات.

وتجرى في المناطق المنكوبة حاليا عمليات إنقاذ والبحث، وتقدم السلطات مساعدة للمتضررين.

وقالت وسائل إعلام محلية سابقا إن سبب الفيضانات تعود إلى الأمطار الغزيرة في نيبال المجاورة والتي أثارت ارتفاع نسبة المياه في أنهار المنطقة. وبلغ عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الطينية في نيبال نحو 90 شخصا بينما لا يزال 31 شخصا آخر في عداد المفقودين.

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