إصابة عدد من الجنود السوريين جراء تفجير وقع بريف درعا



وذكرت وكالة (سانا) أن الجنود الذين أصيبوا جراء التفجير تم نقلهم إلى مشفى الصنمين لتلقي العلاج اللازم.



وتشهد مدينة درعا وريفها هجمات ينفذها المسلحون بين الحين والآخر.



وتمكن الجيش السوري في شهر حزيران/يونيو العام الماضي من استعادة السيطرة على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش في ريف درعا الشمالي الشرقي وطرد عناصر "جبهة النصرة" منها.





رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام سورية أن مسلحاً فجر نفسه بحزام ناسف، اليوم السبت، خلال اقتحام عناصر من الجيش السوري مركزا للمسلحين في بلدة مليحة العطش بريف درعا ما أسفر عن إصابة خمسة من الجنود.