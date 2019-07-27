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الأمن المغربي يفكك خلية لتنظيم الدولة في طنجة

الأمن المغربي يفكك خلية لتنظيم الدولة في طنجة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة المغربية، السبت، أنها فككت خلية موالية لتنظيم الدولة تنشط في مدينة طنجة شمالي المغرب.

وأفاد بيان للشرطة بأن الخلية تتكون من خمسة أفراد متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، بينهم معتقل سابق بقضايا "الإرهاب" سبق له أن قاتل في صفوف إحدى الجماعات المسلحة بسوريا والعراق، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف البيان ذاته أن المعطيات الأولية بينت أن أفراد هذه الخلية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم الدولة، وذلك بهدف التنسيق والإعداد للقيام بعمليات مسلحة ضد مواقع حساسة بالمملكة.

وأعلن الأمن المغربي، الشهر المنصرم، عن تفكيك عدة خلايا تنشط في عدة مناطق في الدولة أخرها خلية مكونة من 4 أفراد موالين لتنظيم الدولة، ينشطون بمنطقة الحوز ضواحي مراكش.

ومنذ الهجومين في الدار البيضاء (33 قتيلا) عام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدد المغرب إجراءاته الأمنية، وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

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