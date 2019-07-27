مهجة القدس: وحدات القمع تجري تفتيشات داخل قسم (1) بسجن (رامون)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مؤسسة مهجة القدس، أن وحدات القمع الاسرائيلي، أجرت اليوم السبت، تفتيشات لقسم (1) داخل سجن (رامون)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأشارت المؤسسة، إلى أن تفتيشات وحدات القمع للقسم، جاءت بعد فرض غرامات مالية بحق الأسرى الفلسطينيين.